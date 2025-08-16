·
Pelea en la Catedral de València: un hombre agrede al sacritán y a varios feligreses
Susto en la Catedral de València. Un hombre, al parecer ebrio, comenzó a agredir al sacristán del templo y a varios feligreses cuando se le solicitó que abandonase la Seu.
actualidad
11 comentarios
actualidad
#1
NPCmasacrado
Por como va vestido es un turista. Que todos los días la lían en la ciudad. Pero mientras las derechas te señalan al muerto de hambre inmigrante
0
K
20
#3
plutanasio
#1
Pues tiene toda la cara de pakistaní, aunque falta mucho contexto.
1
K
12
#4
NPCmasacrado
#3
Es la ropa típica de un italiano. Un pakistaní no viste así
Pero bueno puedes verlos todos aquí las mierdas que hacen
www.instagram.com/turismodemierda
0
K
20
#5
plutanasio
#4
Aquí en Alicante pocos italianos vas a ver en misa. y lo del contexto?
0
K
13
#10
Bottle
#5
¿Y los pakistaníes sí van a misa?
De todos modos parece que solo entró a dormir la mona.
0
K
9
#8
plutanasio
#4
y lo importante, si yo llevo esa ropa soy italiano?
0
K
13
#2
victorjba
Pues el cura no veo por qué se mosquea por que le den una ostia...
0
K
16
#9
AsVHEn
Hostia como lo agarra el sacristán al final
.
0
K
11
#7
Andreham
Si es la casa de Dios, y todos somos hijos de Dios, quienes son para exigirle a nadie que se vaya?
Pakistani dice el otro
Lo que hacen algunos para convencerse de que hay solo un enemigo.
0
K
8
#6
trasparente
La caló que derrite los cerebros.
0
K
7
#11
ExLibris
Todo el mundo pendiente de sí se comerá, o no ,el bocata de jamón...
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
