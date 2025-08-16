edición general
Pelea en la Catedral de València: un hombre agrede al sacritán y a varios feligreses  

Susto en la Catedral de València. Un hombre, al parecer ebrio, comenzó a agredir al sacristán del templo y a varios feligreses cuando se le solicitó que abandonase la Seu.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Por como va vestido es un turista. Que todos los días la lían en la ciudad. Pero mientras las derechas te señalan al muerto de hambre inmigrante

plutanasio #3 plutanasio
#1 Pues tiene toda la cara de pakistaní, aunque falta mucho contexto.

NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
#3 Es la ropa típica de un italiano. Un pakistaní no viste así

Pero bueno puedes verlos todos aquí las mierdas que hacen www.instagram.com/turismodemierda

plutanasio #5 plutanasio
#4 Aquí en Alicante pocos italianos vas a ver en misa. y lo del contexto?

#10 Bottle
#5 ¿Y los pakistaníes sí van a misa? xD

De todos modos parece que solo entró a dormir la mona.

plutanasio #8 plutanasio
#4 y lo importante, si yo llevo esa ropa soy italiano? xD xD

victorjba #2 victorjba
Pues el cura no veo por qué se mosquea por que le den una ostia...

AsVHEn #9 AsVHEn
Hostia como lo agarra el sacristán al final xD .

Andreham #7 Andreham
Si es la casa de Dios, y todos somos hijos de Dios, quienes son para exigirle a nadie que se vaya?

Pakistani dice el otro xD Lo que hacen algunos para convencerse de que hay solo un enemigo.

#6 trasparente
La caló que derrite los cerebros.

ExLibris #11 ExLibris
Todo el mundo pendiente de sí se comerá, o no ,el bocata de jamón...


