"Me pegué una cuchara en el pene para demostrar que no es un efecto de las vacunas"

"Empecé a gesticular para decirle que me parecía una tontería dar pábulo a esas cosas, pero escuché que su madre insistía. Ante tal tesitura, y teniendo en cuenta que yo no estaba vacunado, procedí a pegarme en el brazo un tenedor, y por si quedaban dudas, en el otro brazo me puse una cuchara. Aun así, vi una leve sombra de duda en ella mientras le contaba a su madre lo que estaba haciendo, así que me bajé los pantalones, y me pegué otra cuchara en la polla al grito de '¿Esto también es la vacuna? Dile, dile a tu madre lo que estoy haciendo".