·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15124
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8653
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6003
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5770
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7733
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
670
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
397
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
676
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
761
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
589
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
33
clics
Pedro Sánchez, sobre su encuentro con Trump: “Fue muy cordial” -
El presidente del Gobierno ha desgranado la actualidad política en una entrevista.
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
trump
6
1
0
K
64
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
obmultimedia
Lo que deberia de haber sucedido
x.com/republicmeoth/status/1977818266728079462
2
K
32
#1
cabobronson
Aquí la entrevista
cadenaser.com/nacional/2025/10/13/pedro-sanchez-este-martes-en-la-ser-
1
K
23
#4
Macadam
Estaría drogao. Se le veía más naranja que lo habitual
0
K
17
#3
lonnegan
Claro, después del apretón de manos Trump vió que ese joven español le podía arrancar la cabeza y entonces achantó. Pero desde la distancia veremos si no nos sodomiza con medidas dolorosas.
0
K
11
#2
A_S
Me acabo de acordar de una película bastante buena y no se porqué: "Puñales por la espalda"
0
K
10
#8
Jodere
Eso es lo malo que fue cordial ese loco.
0
K
9
#5
Kmisetas
“Fue muy cordial”, dice Sánchez, el mismo que sonríe a cualquiera mientras calcula cuántos votos o subvenciones puede sacar de la foto. Seguro que Trump aún se está preguntando por qué el tipo que le hablaba de “resiliencia inclusiva y justicia climática” le dio la mano como si quisiera venderle una cumbre sobre sostenibilidad en Moncloa.
1
K
4
#7
Ricochet
*
Pedro Sánchez: Excelentísimo señor Donald Trump
#5
Seguro que Begoña se llevaría comisión.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
x.com/republicmeoth/status/1977818266728079462
cadenaser.com/nacional/2025/10/13/pedro-sanchez-este-martes-en-la-ser-
#5 Seguro que Begoña se llevaría comisión.