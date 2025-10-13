edición general
Pedro Sánchez, sobre su encuentro con Trump: “Fue muy cordial” -

El presidente del Gobierno ha desgranado la actualidad política en una entrevista.

pedro sánchez , trump
comentarios
Macadam #4 Macadam
Estaría drogao. Se le veía más naranja que lo habitual
lonnegan #3 lonnegan
Claro, después del apretón de manos Trump vió que ese joven español le podía arrancar la cabeza y entonces achantó. Pero desde la distancia veremos si no nos sodomiza con medidas dolorosas.
#2 A_S
Me acabo de acordar de una película bastante buena y no se porqué: "Puñales por la espalda" :-D
#8 Jodere
Eso es lo malo que fue cordial ese loco.
Kmisetas #5 Kmisetas
“Fue muy cordial”, dice Sánchez, el mismo que sonríe a cualquiera mientras calcula cuántos votos o subvenciones puede sacar de la foto. Seguro que Trump aún se está preguntando por qué el tipo que le hablaba de “resiliencia inclusiva y justicia climática” le dio la mano como si quisiera venderle una cumbre sobre sostenibilidad en Moncloa.
#7 Ricochet *
Pedro Sánchez: Excelentísimo señor Donald Trump

#5 Seguro que Begoña se llevaría comisión.
