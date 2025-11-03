edición general
Pedro Sánchez y el rey Felipe VI entran en el Guinness World Records de mandatarios más altos del mundo

Felipe VI, con 1,97 metro de altura, ha sido reconocido como el monarca más alto del planeta. Solo dos figuras históricas lo superan por escasos centímetros: el expresidente mexicano Venustiano Carranza y el exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ambos de 1,98. Pedro Sánchez, por su parte, con 1,90 metros, se cuela también entre los dirigentes de mayor estatura a nivel mundial, compartiendo espacio con algunos de los líderes más destacados en la política internacional.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pero si Felipe no manda ni en su casa.
0
Imag0 #5 Imag0
Como Jacobo... :roll:
0
ElPerroDeLosCinco #6 ElPerroDeLosCinco
Estos de ElMundoToday casi me la cuelan. :clap:
0
Jaime131 #2 Jaime131
Lástima que la altura intelectual no sea la misma que la física.
0
#3 Barriales
#2 lo mismo que la tuya en escala logaritmica.
3
#4 omega7767
#2 aunque parezcan tontos, listos son, y mucho
0
#8 pirat
felpudo de ficticia, preparao de juancar putero.
0
alcama #7 alcama
Pedro Sánchez "El Demacrado"
0
SerVicius #9 SerVicius
¿Y en la de guapos? Mr Handsome con glases aka the empotrator!
0

