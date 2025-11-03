Pedro Sánchez y el rey Felipe VI entran en el Guinness World Records de mandatarios más altos del mundo

Felipe VI, con 1,97 metro de altura, ha sido reconocido como el monarca más alto del planeta. Solo dos figuras históricas lo superan por escasos centímetros: el expresidente mexicano Venustiano Carranza y el exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ambos de 1,98. Pedro Sánchez, por su parte, con 1,90 metros, se cuela también entre los dirigentes de mayor estatura a nivel mundial, compartiendo espacio con algunos de los líderes más destacados en la política internacional.