Pedro Sánchez pierde fuelle en una Bruselas cada vez más escorada a la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no encuentra en Bruselas el lugar en el que compensar las hieles de la política interna. La Unión Europea (UE) ha virado a la derecha. Lo admiten en La Moncloa: “Europa es distinta ahora. La gran mayoría de los gobiernos son conservadores”. En el Consejo Europeo, una quincena de líderes es de ese signo o bien ultra, mientras que solo hay tres socialdemócratas.
Traidores e idiotas.
De por si utilizar cualquier otro idioma que no sea el inglés es bastante cuestionable ya.
EDIT: Antes de que digáis nada, soy gallego y me la peeeeela que se pueda hablar en gallego en Bruselas, porque eso implica tener un traductor de gallego a todos los demás idiomas y eso es una barbaridad de costes que salen de mi sudor y sangre en el trabajo.
Así el dinero lo podemos dedicar a la OTAN y a la guerra. 800.000.000.000.000€ hay presupuestados hasta 2030.
O mejor, sabes cómo podríamos ahorrar más dinero aún, quitando a los Gobiernos y a la UE y dejando que Washington decida y ya estaría, no necesitarías tanto gasto político.
Pero estás mezclando churras con merinas, porque haya un malgasto o un gasto mejorable no quiere decir que aceptemos ponernos a malgastar todo y más.
Ni VPO, ni dependencia, ni pollas en vinagre.
A ver si te crees que los cuatro putos duros que se van a ahorrar en intérpretes, el jodido chocolate del loro que cualquier gobierno de mierda paga con la gorra porque es un gasto
des
pre
cia
ble
en los presupuestos, te va a dar viviendas baratas para los jóvenes, paguitas de dependencia… » ver todo el comentario
Y vamos gilipollez es porque no es algo presupuestado, no tiene dinero asignado y por lo tanto no puede reconducirse (gastarse en otra cosa). Es decir no se va a gastar nada en otro lado de esa partida, porque esa partida no existe.
Sí, menos la suya, por supuesto. Porque en la UE hay ahora idiomas que son oficiales con menos hablantes que varias de las que se proponen como candidatas. Sin embargo ellos no renunciaron ni quieren renunciar a que la suya siga siendo oficial.
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
No nos engañemos, las políticas sociales, ecológicas, etc... Están muy bien pero la economía es el factor más importante en la vida de un ser humano promedio casi en cualquier caso, suponiendo que no tengas un problema de salud grave.
Hay 2 alternativas… » ver todo el comentario
Sería una izquierda competente y pragmática pero no existe.