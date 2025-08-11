edición general
Pedro Sánchez pierde fuelle en una Bruselas cada vez más escorada a la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no encuentra en Bruselas el lugar en el que compensar las hieles de la política interna. La Unión Europea (UE) ha virado a la derecha. Lo admiten en La Moncloa: “Europa es distinta ahora. La gran mayoría de los gobiernos son conservadores”. En el Consejo Europeo, una quincena de líderes es de ese signo o bien ultra, mientras que solo hay tres socialdemócratas.

Olepoint #2 Olepoint
Luego los currucos del campo, cuando la PAC (que sus partidos han votado reducir en europa un 33% para pagar armas) se la reduzcan y no les salgan las cuentas, saldrán con sus banderitas poniendo a parir a Perro Xanche, cuando son ellos mismos los que están votando contra sus intereses... xD xD xD xD xD xD xD xD
7
Dene #18 Dene
#2 ten por seguro que para mucho español muy español, los males que le traen las políticas (normalmente, de la derecha) solo se arreglan con politicas MAS a la derecha
1
#3 R2dC
Lenguas cooficiales. El Ejecutivo lleva dos años intentando que el Consejo de la UE reconozca el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión. En los últimos meses ha intensificado el esfuerzo. Ha reformulado su propuesta para no sentar precedentes en otros países con lenguas minoritarias y ha garantizado que asumirá todos los costes. Pero ni así lo ha logrado. La Moncloa responsabiliza al PP español por maniobrar y lograr que gobiernos democristianos veten la iniciativa.

Traidores e idiotas.
5
#6 Selection *
#3 Cualquier europeo con 2 dedos de frente prescindiría de utilizar una lengua tan minoritaria para ahorrar costes.

De por si utilizar cualquier otro idioma que no sea el inglés es bastante cuestionable ya.

EDIT: Antes de que digáis nada, soy gallego y me la peeeeela que se pueda hablar en gallego en Bruselas, porque eso implica tener un traductor de gallego a todos los demás idiomas y eso es una barbaridad de costes que salen de mi sudor y sangre en el trabajo.
5
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 Sí, por supuesto, el tremendo despilfarro de usar otra lengua. Total, teniendo el Inglés, no hace falta nada más.

Así el dinero lo podemos dedicar a la OTAN y a la guerra. 800.000.000.000.000€ hay presupuestados hasta 2030.

O mejor, sabes cómo podríamos ahorrar más dinero aún, quitando a los Gobiernos y a la UE y dejando que Washington decida y ya estaría, no necesitarías tanto gasto político.
1
#12 Selection
#10 No, no. Si yo también compro lo de salirse de la OTAN y producir aquí nuestra propia defensa sin pagar presupuestos inflados a los yankees.

Pero estás mezclando churras con merinas, porque haya un malgasto o un gasto mejorable no quiere decir que aceptemos ponernos a malgastar todo y más.
0
UnoYDos #13 UnoYDos
#10 Vaya falacia de falso dilema que te has marcado ahi. Será por cosas en las que gastar el dinero. Como terminar de pagar las ayudas de dependencia a tiempo, que hay gente muriendo sin llegar a recibirla, inventirlo en VPO, etc. Pero claro, es mejor soltar las dos que sueltas tu y nada más, para que parezca que si se ahorra en interpretes se gasta en armas.
1
Supercinexin #16 Supercinexin
#13 Ya, vale, pero que el proyecto europedo de los próximos 5 años vista es el que es: RECORTES en todo lo social para pagar guerras y armamentos.

Ni VPO, ni dependencia, ni pollas en vinagre.

A ver si te crees que los cuatro putos duros que se van a ahorrar en intérpretes, el jodido chocolate del loro que cualquier gobierno de mierda paga con la gorra porque es un gasto
des
pre
cia
ble
en los presupuestos, te va a dar viviendas baratas para los jóvenes, paguitas de dependencia…   » ver todo el comentario
1
UnoYDos #17 UnoYDos *
#16 Es solo un ejemplo de en que cosas se pueden gastar, no he dicho que se vaya a gastar en ellas. A ver si leemos con mas atención. El unico que afirma en que se va a gastar algo sin tener ni idea eres tu, amigo.

Y vamos gilipollez es porque no es algo presupuestado, no tiene dinero asignado y por lo tanto no puede reconducirse (gastarse en otra cosa). Es decir no se va a gastar nada en otro lado de esa partida, porque esa partida no existe.
0
#14 ContracomunistaCaudillo
Yo estoy con #6, para despilfarros ya tenemos suficiente en casa con este gobierno que se gasta el dinero en putas.
0
#20 pascuaI
#6 Cualquier europeo con 2 dedos de frente prescindiría de utilizar una lengua tan minoritaria para ahorrar costes

Sí, menos la suya, por supuesto. Porque en la UE hay ahora idiomas que son oficiales con menos hablantes que varias de las que se proponen como candidatas. Sin embargo ellos no renunciaron ni quieren renunciar a que la suya siga siendo oficial.
0
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Viendo lo visto y que Tucker Carlson es llamado woke de derechas… el PP o gira hacia la extrema derecha o acabará siendo tachado de blando según vamos viendo la ventana de Overton
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
1
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho *
Antes Europa era la solución, ahora Europa es un problema, Europa ha involucionado, no ha estado tan mal desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa tenemos derecha y ultraderecha y se ha convertido en el perro faldero de EE.UU., apoyando el genocidio que Israel lleva a cabo en Palestina.
1
#4 yokitolakaka
Vox se esta convirtiendo en la derecha y el PP en Ciudadanos :troll:
0
Bertrand_Ndongo #15 Bertrand_Ndongo
El numerito completamente innecesario que montó con la OTAN (salvo como cortina de humo para cubrir la corrupción de su partido) a pesar de firmar exactamente lo mismo que los demás miembros de la UE creo que abrió los ojos a más de uno respecto a lo que es este personaje.
0
#5 Selection
Bruselas se escora cada vez más a la derecha (por llamarlo derecha) porque la gente está votando antisistema, ya que el sistema es el mismo desde hace muchísimos años y lo único que ha traído es un estancamiento económico a la Unión Europea.

No nos engañemos, las políticas sociales, ecológicas, etc... Están muy bien pero la economía es el factor más importante en la vida de un ser humano promedio casi en cualquier caso, suponiendo que no tengas un problema de salud grave.

Hay 2 alternativas…   » ver todo el comentario
0
tremebundo #7 tremebundo
#5 Por más que leo tu comentario, no consigo deducir cuál es tu opción política.
0
#8 Selection
#7 Sinceramente yo tampoco.

Sería una izquierda competente y pragmática pero no existe.
1
tremebundo #9 tremebundo
#8 Un poco ambiguo, pero yo también soy algo parecido. Gracias por definirte sin aspavientos.
1
#11 j-light
#8 Existía. La izquierda actual es como la derecha actual, son solo las dos caras del mismo sistema en el que solo hay pequeñas diferencias de parecer sobre ciertos temas. En lo "importante", están muy en consonancia, como cuando cambiaron rápidamente la constitución para que la deuda fuera más importante que todo lo demás.
0

