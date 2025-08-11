Pedro Sánchez pierde fuelle en una Bruselas cada vez más escorada a la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no encuentra en Bruselas el lugar en el que compensar las hieles de la política interna. La Unión Europea (UE) ha virado a la derecha. Lo admiten en La Moncloa: “Europa es distinta ahora. La gran mayoría de los gobiernos son conservadores”. En el Consejo Europeo, una quincena de líderes es de ese signo o bien ultra, mientras que solo hay tres socialdemócratas.