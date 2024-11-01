edición general
Pedro Sánchez: “La abstracción sin una composición es un vértigo”

Pedro Sánchez: “La abstracción sin una composición es un vértigo”  

Entrevista a Pedro Sánchez: "¿Que cómo es mi mundo? Mis mundos nacen de lo cotidiano, como por ejemplo de una naranja podrida. El mundo que me ha tocado a mí me gusta, pero el mundo es terrible. He estado de voluntario en distintas organizaciones no gubernamentales y sé de lo que hablo. También sé que desde que tenemos acceso a la ficción diaria de los medios de comunicación, todo es ficción”.

SeñorPresunciones
#0 Lo habrá puesto por la coña, pero en realidad es un artículo muy interesante y Pedro Sánchez es un gran artista que utiliza una paleta de colores increíble bajo mi punto de vista.
ExtremeñoOrgulloso
Sabía que no eran palabras del presidente,porque este no sabe articular una frase coherente sin cagarse encima
alfre2
#1 …encima de Feijoo
sorecer
#1 Nahh. Si para frases coherentes, ya tuvimos a Rajoy... JAJAA. Que pena dáis.

En serio. Vete cogíendole cariño que lo tienes hasta el 2031... De aquí al 27 Vox no aguanta con tantos ex-cargos denunciando robo... Y Feijooo, solo, no da para nada.
