Pedro Sánchez: “La abstracción sin una composición es un vértigo”  

Entrevista a Pedro Sánchez: "¿Que cómo es mi mundo? Mis mundos nacen de lo cotidiano, como por ejemplo de una naranja podrida. El mundo que me ha tocado a mí me gusta, pero el mundo es terrible. He estado de voluntario en distintas organizaciones no gubernamentales y sé de lo que hablo. También sé que desde que tenemos acceso a la ficción diaria de los medios de comunicación, todo es ficción”.