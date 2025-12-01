Pedro Muñoz gana por tercer año consecutivo el campeonato internacional de trepar palmeras al trepar una palmera en 11 segundos

El décimo Campeonato internacional de Trepa de Palmera fue el acto más seguido con mucho interés por los que acudieron el sábado por la mañana al Hort dels Pontos atraídos por las actividades conmemorativas organizadas por Volem Palmeral. La edición de esta fiesta del Palmeral estuvo marcada por la tradición y la cultura. El campeonato registró una participación excepcional y un ambiente vibrante local. El gran protagonista fue de nuevo Pedro Muñoz Morell, quien revalidó por tercer año consecutivo la Espardenya d’Or con un tiempo de 11.12s.