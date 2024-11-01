Pedro y su familia T01E01  

- LA CORTINA DE HUMO - / / - (Pedro de Familia) Buscando texto en los comentarios de Youtube para poder rellenar la descripición. (Sólo hay comentarios de a quienes les ha gustado).
| etiquetas: parodia , dibujos , padre familia , family guy , peter lowenbrau griffin
Le ha dado 4 prompts a sora y palante....
Madre mia....
Es decir, está muy bien hecho técnicamente, pero las parodias o sátiras casi todas son burdas y sin gracia.
Se ve a leguas la ideología del creador, pero me resultó interesante. Esto puede ser el comienzo de muchos vídeos de este corte, y posíblemente con sátiras mucho más graciosas.
Por eso me lo he tragado, no deja de ser curioso. Algo bueno saldrá, espero, con herramientas que lo ponen tan fácil.
Puedes tener las ganas de criticar y la ideología que quieras,... Pero para el humor o simplemente hacer que algo sea interesante, hace falta un puntito extra.
A simple vista,... Aquí te llevan a un absurdo todavía más ideológico o interesado, por qué realmente no hay ideología ni en la denuncia, denuncia corrupción básicamente,.... cuando gente como south park te llevarían a un absurdo irracional de locura que te vuela la cabeza, pero deja el poso de la idea principal. En mi opinión, mucho más efectivo y visible.
Como ya te he dicho, casi todas las parodias o sátiras son burdas y sin gracia.
Lo interesante es ver lo que se puede hacer con poco esfuerzo.
Cuando alguien con buenas ideas utilice esto, pues aparecerán vídeos graciosos que conseguirán la viralidad de verdad.