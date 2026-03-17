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Pedro Almodóvar: “Hay enfermedades que tienen que ver con la soledad y la obesidad, y vivo entre ambas”
Imparable, febril, insomne y adicto al cine, su vocación y su salvación, el cineasta manchego vuelve a la cartelera con ‘Amarga Navidad’, en la que se autorretrata con fiereza
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#2
YSiguesLeyendo
Pedro, te has vuelto un ser un poco triste y derrotista. Antes tus películas transcurrían en ciudades, ya fuera en el centro de ciudades o en los barrios, o en pueblos llenos de vida, y tus personajes eran muy reconocibles y retratabas muy bien sus vínculos sociales. Ahora tus últimas películas transcurren en estancias muy vacías y apagadas, aisladas de un "mundanal ruido", y con personajes obsesivos, melancólicos, probando alguna forma de explicación de un final no deseado. Pedro,…
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javierchiclana
Es muro de pago.
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menéame
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