edición general
3 meneos
7 clics
Pedraz recurre a la Justicia chavista para saber si el dueño de la marca de gafas Hawkers se inventó que Venezuela concluyó que no cometió delitos

Pedraz recurre a la Justicia chavista para saber si el dueño de la marca de gafas Hawkers se inventó que Venezuela concluyó que no cometió delitos

Los implicados en la causa contra Alejandro Betancourt han defendido la legalidad de los fondos invertidos en España, pues han declarado que proceden de herencias familiares y negocios legales. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha remitido una comisión rogatoria a Venezuela en la que solicita al Gobierno de Nicolás Maduro que certifique si la Justicia bolivariana ya archivó diferentes causas contra el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, que derivaban de los mismos hechos por los que ahora está.......

| etiquetas: juez , pedraz , recurre , justicia , chavista , dueño , gafas , hawkers
2 1 0 K 35 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El juez que deja libre a miembros de la Camorra.
0 K 20
#2 chavi
Los fondos invertidos en España claramente vienen del esfuerzo personal, el duro trabajo y el ahorro.

Malditos bolivarianos !!!
0 K 12

menéame