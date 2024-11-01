·
pedir perdón por lo fea que era": qué es el trastorno dismórfico por el que algunas personas no soportan ver su cuerpo
Muchos de nosotros podemos encontrar defectos cuando nos miramos al espejo, pero el intenso odio de Charlotte hacia su aspecto físico comenzó a dominar su vida en los primeros años de la adolescencia.
#4
rodriarevalo
Pobrecica, si encima es guapa
1
K
22
#1
capitan__nemo
Fea pero te quiero
m.youtube.com/watch?v=6TuPs9hhz-Y
0
K
16
#5
Un_señor_de_Cuenca
A ver si va a ser lo que tengo yo, que me miro al espejo y me digo "joer qué escombro"
0
K
16
#2
YSiguesLeyendo
y el trastorno de quienes no paran de mirárselo y de contemplárselo y de hacer que lo contemplemos en plan "mira cómo soy mira lo que hago" todo el tiempo a todas horas en todas situaciones? eso es normal? narcisos enfermos de ego!
0
K
14
#3
CharlesBrowson
disculpas aceptadas
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
m.youtube.com/watch?v=6TuPs9hhz-Y