Pederastas con privilegios

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) alcanzaron este miércoles un acuerdo “para la reparación y reconocimiento” de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Se trata de un acuerdo “histórico”, subrayan desde el Ministerio de Justicia, por cuanto supone un sistema de reparación mixta supervisado por el Estado