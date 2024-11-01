edición general
Pederastas con privilegios

Pederastas con privilegios

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) alcanzaron este miércoles un acuerdo “para la reparación y reconocimiento” de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Se trata de un acuerdo “histórico”, subrayan desde el Ministerio de Justicia, por cuanto supone un sistema de reparación mixta supervisado por el Estado

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
El Vaticano forzó a los obispos españoles a cerrar el acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de la pederastia

www.eldiario.es/sociedad/vaticano-obligo-obispos-alcanzar-acuerdo-gobi

Quizá la Conferencia Episcopal estaba tratando de retrasarlo todo lo posible con la esperanza de que que llegara al poder un nuevo gobierno más comprensivo con la pederastia en la iglesia sus necesidades.
