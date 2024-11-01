La peculiar contratación del Ramón y Cajal: GEE, hermano de Ayuso, fraccionamiento y un pintor millonario

El hospital fue el que más contratos menores cerró en pandemia, se erige como epicentro de escándalos destapados por este periódico, y el entorno de la presidenta también hizo negocio en él. El Ramón y Cajal se sitúa como uno de los centros que concentran un importante número de polémicas sanitarias de la Comunidad de Madrid. El centro hospitalario, a su vez uno de los más reconocidos de la región y del país, fue el que más contratos menores cerró durante el primer año de la pandemia del Covid, según se desprende del informe que el colectivo...