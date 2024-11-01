Los peces son listos, inteligentes y tienen sentimientos [ENG]

A la hora de dormir los peces son distintos a nosotros. No tienen párpados, por lo que no pueden cerrar los ojos. Tampoco duermen acostados sobre una cama. Pero hacen otras cosas como el pez loro que usa un capullo de moco para protegerse y dormir tranquilo a salvo de los depredadores. También tienen sentimientos, hay historias de buceadores que han visto a mantas volver a ellos como signo de agradecimiento cuando se les libera de redes. Tampoco son Dory, los peces pueden conservar recuerdos durante meses o incluso años.