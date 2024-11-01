edición general
Pebble Index 01, un anillo inteligente como extensión de tu memoria

Pebble presenta Index 01, un anillo inteligente con una única misión, permitir enviar de forma rápida y sencilla notas para ser procesadas o revisadas con posterioridad, teniendo en cuenta tu privacidad. Con un diseño minimalista, solo incluye un botón y un micrófono para enviar tus pensamientos a tu dispositivo y convertirlo en texto usando un modelo local que se ejecuta en tu dispositivo. Tiene una duración de dos años con batería no recargable.

tecnología
reithor #13 reithor
Dado que en la memoria habita el rencor, tendrian que haberlo llamado Sauron.
Top_Banana #12 Top_Banana
#11 si tú lo dices...
Pointman #5 Pointman *
Yo sigo siendo partidario del clásico PDA (papel de apuntar) :roll:
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
¡Guau! ¡Una grabadora! Los tiempos avanzan que es una barbaridad. :troll:
#2 kaos_subversivo
C&P:

El tiempo que transcurre entre tener un pensamiento y desbloquear el teléfono para anotarlo suele ser suficiente para que la idea se pierda o para que las notificaciones del móvil distraigan al usuario.

Menuda gilipollez
Cyberbob #4 Cyberbob
#2 Tu no tienes TDAH claramente.
#7 diablos_maiq
Yo creo que esperaré a que me vuelva invisible
#1 Barriales *
A quien le manda lo que grabas?. Ese es el problema.
gimco #3 gimco
#1 Actualizada la entradilla. Según dicen lo manda a tu dispositivo móvil y se transforma en texto usando un modelo local, por lo que en teoría no sale de tu dispositivo.
#8 Barriales
#3 solo a tu dispositivo móvil o también al fabricante, dueño del software,....
Top_Banana #9 Top_Banana
#8 En el apartado de software, Pebble mantiene su filosofía de apertura. El Index 01 se conecta mediante Bluetooth a dispositivos iOS y Android, pero el procesamiento de la información se realiza de manera local. Las notas de voz se transcriben a texto y son procesadas por un modelo de lenguaje (LLM) en el propio teléfono del usuario, sin necesidad de conexión a internet ni suscripciones mensuales.
#11 Barriales
#9 y si el móvil lo pones en modo incógnito, pasa lo mismito que con el anillo ese.
lixivia #6 lixivia
Menos mal que no tengo un anillo que recuerda cosas, así no recordaré comprar el anillo.
