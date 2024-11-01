Pebble Index 01, un anillo inteligente como extensión de tu memoria

Pebble presenta Index 01, un anillo inteligente con una única misión, permitir enviar de forma rápida y sencilla notas para ser procesadas o revisadas con posterioridad, teniendo en cuenta tu privacidad. Con un diseño minimalista, solo incluye un botón y un micrófono para enviar tus pensamientos a tu dispositivo y convertirlo en texto usando un modelo local que se ejecuta en tu dispositivo. Tiene una duración de dos años con batería no recargable.
| etiquetas: pebble , anillo
El tiempo que transcurre entre tener un pensamiento y desbloquear el teléfono para anotarlo suele ser suficiente para que la idea se pierda o para que las notificaciones del móvil distraigan al usuario.
Menuda gilipollez