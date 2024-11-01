edición general
2 meneos
14 clics

(PDF) La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror. Slavoj Žižek (2016)

El fenómeno de los refugiados desnuda la profunda crisis por la que atraviesa Europa, la cual es, en última instancia, además de financiera y económica, ideológica y política.

| etiquetas: libro « , » pdf « , »zizek « , »migraciones
1 1 1 K 4 cultura
sin comentarios
1 1 1 K 4 cultura

menéame