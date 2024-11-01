Pax Silica: la nueva alianza multilateral tecnológica y geopolítica que ha propuesto Trump

Según ha declarado Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de la Administración Trump «si el siglo XX funcionaba con petróleo y acero, el siglo XXI funciona con la computación y los minerales que la alimentan». La Administración de Trump pretende crear una asociación de países afines para una respuesta coordinada a los rápidos avances de China. La primera cumbre de la Pax Silica tuvo lugar el 12 de diciembre de 2025, y en ella participaron representantes de Canadá, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, así como otros delegados...