Pax Silica: la nueva alianza multilateral tecnológica y geopolítica que ha propuesto Trump

Según ha declarado Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de la Administración Trump «si el siglo XX funcionaba con petróleo y acero, el siglo XXI funciona con la computación y los minerales que la alimentan». La Administración de Trump pretende crear una asociación de países afines para una respuesta coordinada a los rápidos avances de China. La primera cumbre de la Pax Silica tuvo lugar el 12 de diciembre de 2025, y en ella participaron representantes de Canadá, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, así como otros delegados...
Los intentos occidentales de usar a la India como palanca contra Rusia chocan con una realidad geográfica y económica: Rusia es un vecino continental con el que la India comparte intereses en Asia Central, Afganistán y el equilibrio de poder frente a…
- Firmantes originales (12 de diciembre de 2025): Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Israel, Australia, Grecia
- Incorporaciones posteriores: Países Bajos (17 de diciembre de 2025), Emiratos Árabes Unidos (14 de enero de 2026), Catar (13 de enero de 2026)
- Estatus de invitado/observador: Taiwán, UE, Canadá, OCDE, India (invitados el 12 de enero, aún no firmantes)
Si están los sionistas es porque todo ello es parte del plan de la PAX JUDAICA
1. ¿Por qué le interesa a EE. UU. adoptar Bitcoin?
El interés no es por "fe" en la tecnología, sino por razón de Estado:
Seguro ante el colapso del Dólar: Ante una deuda nacional impagable (que crece 1 billón de dólares cada 100 días), EE. UU. ve en BTC un activo que no es deuda de nadie y que puede servir como respaldo (colateral) de último recurso.
Hegemonía Tecnológica: Si el mundo se mueve hacia lo… » ver todo el comentario
El enemigo principal es China y eso queda muy claro. El que se haga pajas pensando que si EEUU putea mucho a Europa viraremos hacia China es un completo iluso.