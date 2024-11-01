Paula Jiménez, socióloga: "Las clases populares le están dando la espalda al cambio climático porque se sienten fuera de lo que vendrá"

En primer lugar, hemos detectado que hay una división de clase social muy fuerte, que tiene mucho más que ver con una cuestión identitaria o una posición social que con el negacionismo, que existe y es evidente. Pero el posicionamiento de las clases populares está atravesado por su posición material y su posición moral como clase.
Ejemplo, no puedes entrar con tu coche de 15 años en el centro de la ciudad porque contamina pero quien entra con un coche nuevo de dos toneladas y bateria electrica para 10 km si puede.
Digo lo mismo, tu corsa del 2000 mata gatitos mientras el yate del ruso gasta 500 litros de gasoil por hora para tener puesto el aire acondicionado para que no se estropeen las maderas nobles de los interiores.
Si la chacha tarda 2 horas en llegar desde Parla a Mirasierra en transporte público teniendo aparcado su Corsa SIN ETIQUETA que se joda.
Mi coche por ejemplo tiene emisiones de NOx ridículas aunque emita más CO2 que uno actual (y tampoco es exagerado, lo llevo en 139 g reales)
Las políticas ecologistas y de conservación de la naturaleza solo pueden ser bien recibidas si son acompañadas de impuestos y restricciones duras a los que mas tienen.
¿Que no se les va a meter mano? Pues no. Pues eso. Nos iremos a la mierda. Pues ya está, que se joda la gente, yo ya paso, me he levantado nihilista.
Pero dejame al menos hacer un poco de esa tradicional "autocrítica de la izquierda" para decir que hablar de decrecimiento a gente que apenas llega a fin de mes es la peor elección de "naming" de la historia.
Es como lo del menú degustación de lujo en la cumbre contra la hambruna. Que llueve dicen...
Basicamente.
Pero se planeó para que fuese así.
