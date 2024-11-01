edición general
Paula Jiménez, socióloga: "Las clases populares le están dando la espalda al cambio climático porque se sienten fuera de lo que vendrá"

En primer lugar, hemos detectado que hay una división de clase social muy fuerte, que tiene mucho más que ver con una cuestión identitaria o una posición social que con el negacionismo, que existe y es evidente. Pero el posicionamiento de las clases populares está atravesado por su posición material y su posición moral como clase.

Veelicus
Las clases populares dan la espalda al cambio climatico porque ven que las elites solo ponen restricciones para los pobres pero para los ricos no hay ningun problema.
Ejemplo, no puedes entrar con tu coche de 15 años en el centro de la ciudad porque contamina pero quien entra con un coche nuevo de dos toneladas y bateria electrica para 10 km si puede.

sleep_timer
#3 Tranquilo, en breve llegarán tontos del culo a defender esas políticas que acabas de criticar.
Digo lo mismo, tu corsa del 2000 mata gatitos mientras el yate del ruso gasta 500 litros de gasoil por hora para tener puesto el aire acondicionado para que no se estropeen las maderas nobles de los interiores.

#9 Grandpiano
#3 #4 El objetivo de las restricciones de circulación en el centro de las ciudades es limitar los gases y partículas perjudiciales para la salud, no tiene nada que ver con el cambio climático.

sleep_timer
#9 Para que la "clase obrera" que vive en el centro de las ciudades respire bien para luego poder coger su tanque de 2500kg hibrido enchufable para ir a por el perrito a la peluquera canina.

Si la chacha tarda 2 horas en llegar desde Parla a Mirasierra en transporte público teniendo aparcado su Corsa SIN ETIQUETA que se joda.

DayOfTheTentacle
#9 y el yate atracado en el puerto?

#22 EISev
#9 se ha implementado de tal manera que impiden que los gasolina atmosféricos de inyección indirecta de principios de los 2000, que emiten incluso menos NOx que coches actuales con motor turbo de alta temperatura de la cámara de compresión, se quedan fuera del centro de la ciudad.

Mi coche por ejemplo tiene emisiones de NOx ridículas aunque emita más CO2 que uno actual (y tampoco es exagerado, lo llevo en 139 g reales)

angelitoMagno
#3 Exacto. Pero después la gente se enfada y se mosquea si alguien dice que no se le puede decir a la gente que hay que decrecer porque te van a mandar a la porra.

Las políticas ecologistas y de conservación de la naturaleza solo pueden ser bien recibidas si son acompañadas de impuestos y restricciones duras a los que mas tienen.

sleep_timer
#6 Si, a los de los jets privados y los de los yates. jajajajaajaja, ¿En que mundo vives?

angelitoMagno
#7 Vivo en un mundo que se var a ir a la puta mierda porque a los de los jets privados y los de los yates no se les mete mano.

¿Que no se les va a meter mano? Pues no. Pues eso. Nos iremos a la mierda. Pues ya está, que se joda la gente, yo ya paso, me he levantado nihilista.

Pero dejame al menos hacer un poco de esa tradicional "autocrítica de la izquierda" para decir que hablar de decrecimiento a gente que apenas llega a fin de mes es la peor elección de "naming" de la historia.

Dragstat
#3 totalmente, se critica a los pobres que vuelan enlatados en Ryanair para irse una semana de vacaciones al año cuando otros lo hacen centenares de veces por disfrute en aviones privados. Son muchísimos menos eso sí.

"Quienes viajan en avión privado emiten 500 veces más CO2 que un ciudadano medio"

elperiodicodelaenergia.com/quienes-viajan-en-avion-privado-emiten-500-

DayOfTheTentacle
Seguramente lo de los yates y aviones pivados, las cumbres europeas con políticos de todo el mundo viajando para despilfarrar, coches oficiales con chofer y demás cosas mientras a ti te dicen que tu coche antiguo no puede circular pues...

Es como lo del menú degustación de lujo en la cumbre contra la hambruna. Que llueve dicen...

Casiopeo
Muy interesante entrevista, que deberia ser de lectura obligatoria para cualquier politico de izquierda que no entienda por qué los obreros votan contra sus intereses.

sleep_timer
#5 El obrero dice "Me tienen hasta la polla, voy a votar al puto grillao ese"
Basicamente.

DayOfTheTentacle
#8 a ver si peta todo de una vez...

capitan__nemo
Desde el momento en que no te puedes permitir un coche electrico, ni una vivienda, ni hijos.

Pero se planeó para que fuese así.  media

DayOfTheTentacle
#10 tener menos hijos... 0 está bien, así si se acaba la humanidad se acaba con el problema de que los humanos contaminen...

kumo
Las clases populares rechazan que se les insulte y se les culpe de todo. No digamos ya la matraca continua de los que se dicen expertos porque viven de eso.

capitan__nemo
Las clases populares igual, pero sobre todo los milmillonarios.

El yate de Mark Zuckerberg emite en una hora el mismo CO₂ que 630 coches. Lleva nueve meses dando vueltas y acumulando críticas
www.xataka.com/transporte/tahiti-a-costa-azul-yate-zuckerberg-senalado

NPCMeneaMePersigue
¿Qué se dice en los barrios populares cuando de fondo aparece la problemática del cambio climático?

"En primer lugar, hemos detectado que hay una división de clase social muy fuerte, que tiene mucho más que ver con una cuestión identitaria o una posición social que con el negacionismo, que existe y es evidente. Pero el posicionamiento de las clases populares está atravesado por su posición material y su posición moral como clase. En este sentido, el cambio climático y la emergencia


HeilHynkel
Veo que los coleccionistas de coches clásicos con legión. Y les deben afectar los yates a la hora de aparcar.

Battlestar
Normal, te dicen que hay que luchar contra el cambio climático y tu piensas "por supuesto" pero al mismo tiempo aprietas el culo porque sabes que lo que viene a continuación es "tú dúchate con agua fría y como tu coche tenga 10 años olvídate de meterte en el centro con el, cómprate uno eléctrico pero no lo uses para no gastar, si me disculpas yo me voy en reactor privado a un festival a saludar a un dictador de un país que se ha salido de todos los tratados ecológicos" :shit:

have_a_nice_day
Lo que hay de fondo es el pensamiento de que ya nada importa, que está todo el pescado vendido. Que si el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras al menos que me dejen estar 15 o 20 años echando mierda a la atmosfera y contra eso es difícil articular nada.

#18 Bravok1
Las clases populares (votantes de la derecha y de la ultraderecha, que quede claro y que no nos metan a tod@s en el mismo saco de mierda), dan la espalda al cambio clímatico porque son una panda de analfabetos ignorantes.


