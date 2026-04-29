Patti Smith, sesenta años bailando descalza

Madrina del punk, reina de la bohemia, emperatriz de la numerología, musa del caos y poeta rimbaudiana, Patti Smith (Chicago, 1946) es más que una artista, es un icono, una de esas figuras claves de la cultura contemporánea que, de no existir, habría que inventarla.

rusito #1 rusito *
Me gusta Patti Smith pero no entiendo el premio que le ha otorgado recientemente y que traten de ensalzarla gente que no tiene nada que ver con ella y lo que predica. Es como si una organización de neonazis le da un premio a un activista LGTBIQ+ y le ensalzan por valores que son la antítesis de una institución medieval y anacrónica. Por letras como rock n roll nigger, Patti Smith sería acusada de apología del terrorismo en España: La niña era una oveja negra, la niña era una puta

La niña…   » ver todo el comentario
skaworld #2 skaworld
#1 No es tan dificil de entender, el premio no es para ella, es para que la casa real arrime su sardina al ascua. Patty Smith tiene prestigio ganado a base de currelar, Leonor nop y lo necesita para imponer un relato de respetabilidad. ¿Que haces? pos montarte un chiringo de premios con tu nombre a gente molona y asociarte a ellos.

Asi consigues frases como esta:
"El Premio Princesa de Asturias de las Artes suma de este modo a su "palmarés musical" la primera voz femenina en

…   » ver todo el comentario
rusito #3 rusito *
#2 Patti Smith debería negarse a recoger el premio, solamente porque Pablo Hasel lleva mas de 5 años encarcelado y condenado por rapear y escribir tweets con mensajes similares a Patti Smith. ¿Te imaginas que un activista afroamericano fuera galardonado por el régimen sudafricano del Apartheid teniendo a Nelson Mandela encarcelado? Son tan grotescos que ni se enteran de lo que son realmente, dan premios a gente que les ignoraría o les escupiría en la cara si tuvieran oportunidad. No sé que…   » ver todo el comentario
asola33 #4 asola33
#3 A nadie le amarga un dulce. Después puede decir que lo da a los pobres.
