Patrulla Fronteriza de EE.UU intercepta espadas y puntas de flecha de la Edad del Bronce procedentes del noreste de Irán [ENG]

Agentes de la CBP incautaron 36 espadas cortas de bronce y 50 puntas de flecha del mismo metal el 18 de febrero que fueron importadas ilegalmente a los EE.UU. El cargamento inicialmente llegó en un envío exprés proccedente de los Emiratos Árabes Unidos el 16 de octubre, e iba destinado a una dirección de Jacksonville, Florida. El 13 de febrero, un arqueólogo autentificó las piezas como antigüedades del II milenio a. C datables entre el 1600 y el 1000 a. C, procedentes de una zona del sureste del Caspio junto a las montañas Talish.

yemeth #3 yemeth
Todo un emprendedor empezando el saqueo por sí mismo.
themarquesito #4 themarquesito *
#2 #3 Podríais leeros la noticia y ver que esto viene de bastante atrás, y probablemente el expolio en el Irán rural sea corriente. En otros países como Siria, Libia, o Turquía también es relativamente corriente, y puede que en Egipto también, aunque al respecto me remito a lo que pueda opinar @EGraf
Format_C #5 Format_C
#4 #2 es que el chiste se cuenta solo.
Es evidente que no puede ser de ahora, porque sería demasiado pronto para recibir este tipo de mercancias.
javibaz #2 javibaz
Rápido han empezado la saqueos.
themarquesito #1 themarquesito
Con la que está cayendo, dudo que se las vayan a hacer llegar a las autoridades iraníes.
