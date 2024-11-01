Patrulla Fronteriza de EE.UU intercepta espadas y puntas de flecha de la Edad del Bronce procedentes del noreste de Irán [ENG]

Agentes de la CBP incautaron 36 espadas cortas de bronce y 50 puntas de flecha del mismo metal el 18 de febrero que fueron importadas ilegalmente a los EE.UU. El cargamento inicialmente llegó en un envío exprés proccedente de los Emiratos Árabes Unidos el 16 de octubre, e iba destinado a una dirección de Jacksonville, Florida. El 13 de febrero, un arqueólogo autentificó las piezas como antigüedades del II milenio a. C datables entre el 1600 y el 1000 a. C, procedentes de una zona del sureste del Caspio junto a las montañas Talish.