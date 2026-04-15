Patronato de ‘Protección de la mujer’: el horror de la granja de cebo de embarazadas de Binissalem

El Congreso vota este miércoles una propuesta de ERC para incluir a las víctimas en la Ley de Memòria Histórica de los Patronato de ‘Protección de la mujer’,lugares como la 'maternidad de los horrores’ de Binissalem (Mallorca) en la que fueron internadas numerosas mujeres que habían quedado embarazadas sin estar casadas. Este centro formaba parte de un entramado que acabó robando multitud de recién nacidos para entregarlos en adopción a familias que sí cumplían los estándares del nacional catolicismo y que estaban dispuestas a pagar por ellos.