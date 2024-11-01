edición general
1 meneos
3 clics

El pastoreo y la caza en terrenos calcinados genera dudas en los pueblos afectados

Algunos de los afectados se mantienen en vilo ante la autorización anticipada del pastoreo y la caza en superficies afectadas por el contexto preelectoral que envuelve esa medida

| etiquetas: pastoreo , caza , fuego , elecciones
1 0 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
rogerius #1 rogerius *
Qué desazón de noticia. Me inquieta que algunos de los afectados se mantengan en vilo. Por sus implicaciones contextuales, mayormente. :shit:
0 K 20

menéame