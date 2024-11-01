·
Pasolini sigue vivo e incómodo 50 años después de su muerte
De la novela ‘Petróleo’ a los ensayos reunidos en ‘Las siete vidas de Pasolini’, el legado del artista italiano se expande y sigue cuestionando la forma en la que miramos el presente
|
etiquetas
:
pasolini
,
novela
,
aniversario
,
muerte
#1
CharlesBrowson
Me recuerda a alguien, no caigo ahora
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
