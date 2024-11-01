edición general
12 meneos
25 clics

Qué pasó en los países en los que EE.UU. intervino militarmente en Medio Oriente y el norte de África en las últimas décadas

Trump no es el primero en intervenir en la región. Sus antecesores, George Bush (padre e hijo) y Barack Obama, ya lo hicieron antes con Sadam Hussein en Irak, o con Muamar el Gadafi en Libia, autócratas cuyo derrocamiento no trajo, sin embargo, democracia o libertades a sus países, sino un periodo de guerra civil e inestabilidad que aún dura hasta nuestros días. En Siria, Estados Unidos ayudó a acabar con el autodenominado Estado Islámico, pero tras la caída de Al Asad en 2024, otros grupos islamistas tomaron el poder.

| etiquetas: eeuu , áfrica , oriente , medio , intervención , guerra
11 1 0 K 115 politica
3 comentarios
11 1 0 K 115 politica
vicus. #1 vicus.
Meneo un medio nada sospechoso de ser un medio comunista, para ver si así se logra que borregada abyecta a lo menos sea consciente de lo que significan las guerras, sobretodo las ilegales. Pero me parece que el intento va ser inútil, como lo vil y cruel que es la gentuza.
0 K 18
fofito #3 fofito
Que se fueron al carajo?
0 K 11
#2 albx *
Lo dice la BBC, pero calla que todo fue con la colaboración del Reino Unido, de forma activa y pasiva.
0 K 10

menéame