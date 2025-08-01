edición general
Un paso adelante y otro atrás

Como cualquier persona informada sabe, o debería saber, la única garantía de seguridad de Ucrania es su neutralidad. Esa neutralidad –que Ucrania no participe en bloques, ni pueda albergar tropas ni armas que amenacen a Rusia– es también una garantía de seguridad para Rusia. Por haber roto esa neutralidad, animado por la OTAN y sus socios europeos, y por imponer su etnonacionalismo a la mitad del país que no lo compartía, Ucrania deberá pagar ahora un elevado precio territorial. Pero todo eso es algo que los dirigentes europeos...

Supercinexin
El ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, repetía, una vez más, el mensaje el día 19:

“Para nosotros nunca se trató de hacernos con territorios. Ni Crimea, ni el Donbás, ni Novorrosía fueron nunca nuestro objetivo. Todo el mundo sabe que esos territorios eran parte de la República Socialista Soviética de Ucrania y después pasaron a serlo de la Ucrania independiente. Quedaron en la Ucrania independiente en base a la declaración de soberanía que los dirigentes ucranianos adoptaron ya en

Pozitronico
Pero todo eso es algo que los dirigentes europeos, sus medios de comunicación y sus laboratorios de ideas, todavía no han llegado a comprender, pese a que Moscú lo viene repitiendo desde hace muchos años.
Leon_Bocanegra
Como cualquier persona informada sabe, o debería saber, la única garantía de seguridad de Ucrania es su neutralidad


youtu.be/KQBxv-SsnCM?si=Z8z7c0zkDqBMvwgY
Kuruñes3.0
Como cualquier persona informada lameculos del Kremlim sabe,
