Un pasajero conflictivo agrede al conductor de una guagua en Lanzarote  

Un conductor de guagua de Intercity Bus Lanzarote sufrió una agresión mientras trabajaba en una ruta regular en la isla. Un vídeo grabado por una turista rusa muestra cómo un pasajero violento agredió a un guagüero que estaba de servicio. El pasajero comenzó a increpar al chófer para que parase el vehículo en una parada no reglada. Ante la negativa del conductor, el pasajero retiró la mampara de seguridad que separa al chófer del resto de ocupantes de la guagua y le increpó: "¡Qué tío más loco!". El pasajero repetía que tenía una urgencia y...