edición general
16 meneos
194 clics

Un pasajero conflictivo agrede al conductor de una guagua en Lanzarote  

Un conductor de guagua de Intercity Bus Lanzarote sufrió una agresión mientras trabajaba en una ruta regular en la isla. Un vídeo grabado por una turista rusa muestra cómo un pasajero violento agredió a un guagüero que estaba de servicio. El pasajero comenzó a increpar al chófer para que parase el vehículo en una parada no reglada. Ante la negativa del conductor, el pasajero retiró la mampara de seguridad que separa al chófer del resto de ocupantes de la guagua y le increpó: "¡Qué tío más loco!". El pasajero repetía que tenía una urgencia y...

| etiquetas: guagua , intercity , lanzarote , agresión , pasajero conflictivo
13 3 2 K 175 actualidad
8 comentarios
13 3 2 K 175 actualidad
Rorschach_ #1 Rorschach_ *
#MierdaMeneo

¿Vais a traer todas las mierdas como está?

#Sucesos
3 K 17
#3 Luiskelele *
#1 por suerte, aún vivimos en un lugar donde sucesos así de tercermundistas son noticia, y no la norma. Aunque cada vez menos…
2 K 32
Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96
Entonces sí comerá jamón, no?
0 K 13
#2 chocoleches
El único motivo para que un autobus te deje bajar fuera de las paradas establecidas es que sea horario nocturno y lo pida una mujer o un menor. (en Barcelona y Madrid recuerdo que iba así)
0 K 12
#4 Khanbaliq
Circulen, que este no come jamón y no pueden decir la racistada diaria, Circulen.

Esto interesa menos.
1 K 10
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
He abierto solo para ver si era inglés y la ristra de comentarios xenófobos
Pero es español
Españoles haciendo cosas de españoles?
0 K 10
Pejeta #6 Pejeta
¿Una turista rusa? Pero no se había quedado en no dar visado de turismo a los rusos.
0 K 7
yemeth #7 yemeth
#6 Afortunadamente no, esa chorrada solo la hicieron los países más rusófobos (como las repúblicas bálticas y Polonia) y no fue adoptado por la UE. España, Francia o Alemania se opusieron.
1 K 21

menéame