edición general
4 meneos
8 clics
Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

Cuando los precios del gas y la electricidad se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchos hogares españoles sintieron el golpe en sus facturas. Pero esos mismos precios, que llegaron a multiplicar por entre cinco y ocho veces su valor promedio de 2017-2019, han ido corrigiendo desde entonces hasta volver a una cierta normalidad en 2024 y 2025.Los alimentos -en concreto, los no procesados-, en cambio, han seguido otro camino: subieron con fuerza y apenas han cedido, con una inflación que se ha estabilizado en torno al 6% durante

| etiquetas: inflación.energia , suben , bajan , rapido , alimentos , suben
4 0 0 K 63 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 63 actualidad
Laro__ #1 Laro__
Para que una barra de pan baje de precio, no solo tiene que bajar el trigo: Tiene que bajar también el fertilizante que usó el agricultor hace seis meses, el gasoil del transportista que le llevó los sacos de harina y la electricidad de su horno.
0 K 19
sleep_timer #2 sleep_timer
Yo es que no como pan.
0 K 12

menéame