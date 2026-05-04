Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

Cuando los precios del gas y la electricidad se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchos hogares españoles sintieron el golpe en sus facturas. Pero esos mismos precios, que llegaron a multiplicar por entre cinco y ocho veces su valor promedio de 2017-2019, han ido corrigiendo desde entonces hasta volver a una cierta normalidad en 2024 y 2025.Los alimentos -en concreto, los no procesados-, en cambio, han seguido otro camino: subieron con fuerza y apenas han cedido, con una inflación que se ha estabilizado en torno al 6% durante