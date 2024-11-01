edición general
Partido Republicano de Texas afirma que grupos a favor del aborto legal "trabajan con satánicos”

El líder del Partido Republicano en Texas, Allen West, acusa de "hipócritas" a las organizaciones a favor de los derechos reproductivos y asegura que la prohibición del aborto se mantiene como una de sus prioridades. “No permitiremos que la hipocresía del aborto continúe en nuestro gran estado”, dice el comunicado difundido este jueves. El texto se refiere a “organizaciones como Planned Parenthood, que trabajan abiertamente con satánicos”.

6 comentarios
devilinside #3 devilinside
#2 Bueno, lo primordial en el sacrificio es dar sangre de inocentes a mi Amo y Señor. El resto es cocina de aprovechamiento
devilinside #1 devilinside
Este tipo es gilipollas. Si los satánicos queremos recién nacidos para sacrificarlos, todo el mundo lo sabe
angeloso #2 angeloso
#1 Por tradición gastronómica. Y las tradiciones hay que mantenerlas, según esta calaña.
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
Hacía tiempo que no sabíamos nada de los satánicos
Gry #5 Gry *
Que ambos grupos estén a favor del derecho al aborto no quiere decir que trabajen juntos.

www.snopes.com/fact-check/planned-parenthood-satanists/
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 trabajas juntos por los derechos de ls mujeres
