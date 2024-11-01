Partido Republicano de Texas afirma que grupos a favor del aborto legal "trabajan con satánicos”

El líder del Partido Republicano en Texas, Allen West, acusa de "hipócritas" a las organizaciones a favor de los derechos reproductivos y asegura que la prohibición del aborto se mantiene como una de sus prioridades. “No permitiremos que la hipocresía del aborto continúe en nuestro gran estado”, dice el comunicado difundido este jueves. El texto se refiere a “organizaciones como Planned Parenthood, que trabajan abiertamente con satánicos”.