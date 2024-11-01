·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15045
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6598
clics
Pantomima full - ex - futbolista
7606
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5199
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
6150
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
626
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
554
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
447
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
554
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
411
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
28
clics
Los Parsa Doner Kebab de Cádiz cerraron tras desarticular la Policía una organización de trata de seres humanos y explotación laboral
Las víctimas, procedentes de Pakistán, dormían en algunos casos en los propios locales y trabajaban entre 12 y 14 horas diarias.
|
etiquetas
:
explotación
,
laboral
5
1
0
K
64
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sammy_Jankis
Había leído "comparsa", me había vuelto loco.
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente