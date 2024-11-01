edición general
Los Parsa Doner Kebab de Cádiz cerraron tras desarticular la Policía una organización de trata de seres humanos y explotación laboral

Las víctimas, procedentes de Pakistán, dormían en algunos casos en los propios locales y trabajaban entre 12 y 14 horas diarias.

