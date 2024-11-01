El Parlamento de Honduras se niega a validar los resultados electorales y denuncia un "golpe en curso"

El Congreso Nacional de Honduras ha rechazado validar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre en el país y ha denunciado un "golpe electoral en curso" ante la "injerencia externa", sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales. "Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país", ha indicado la Comisión Permanente del Congreso Nacional...