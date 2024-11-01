edición general
El Parlamento de Honduras se niega a validar los resultados electorales y denuncia un "golpe en curso"

El Congreso Nacional de Honduras ha rechazado validar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre en el país y ha denunciado un "golpe electoral en curso" ante la "injerencia externa", sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales. "Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país", ha indicado la Comisión Permanente del Congreso Nacional...

YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Las actassssss

Ah no, que este es de derechas, circulen, no hay nada que ver  media
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Así, ha mostrado su "rechazo total" a la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya mostrado su apoyo al candidato ultraderechista, Nasry Asfura, que se encuentra a la cabeza con menos de un punto porcentual de ventaja frente al candidato conservador, Santiago Nasralla, que ha denunciado un "fraude" electoral.
#3 chavi
Venezuela 2.0
