El Parlamento de Cantabria se une para fijar un máximo de 15 días para dar el resultado de las biopsias sospechosas de cáncer

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una moción del PSOE que insta a tomar las medidas necesarias para garantizar que los resultados de las biopsias con sospecha de cáncer sean informados en menos de 15 días desde su realización. PP, PRC, PSOE y Vox se han puesto de acuerdo para pedir que se adopten los mecanismos pertinentes para mejorar la situación de los profesionales de Anatomía Patológica

#1 yokitolakaka
Deberían ser como mucho 2 habiles
