El Parlamento andaluz acepta la ILP por la sanidad pública, pero no podrá tramitarse antes de las elecciones

Durante la jornada del miércoles se ha debatido en el Parlamento andaluz la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por las mareas blancas para blindar la sanidad pública en Andalucía. Una propuesta que expone que desde el año 2019, fecha de llegada del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla al poder, “se ha hecho más intenso el deterioro de la sanidad pública”, como explica el documento de la iniciativa.