Paraguay defiende ante la CIJ que las acciones de Israel en Gaza no encajan en el delito de genocidio

En los últimos años, bajo la Presidencia de Santiago Peña, Paraguay se ha consolidado como uno de los aliados latinoamericanos más cercanos al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta sintonía se ha reflejado en su alineamiento habitual con Estados Unidos e Israel en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a cuestiones sobre Israel y Palestina, así como en decisiones concretas como el traslado de su Embajada en diciembre de 2024 desde Tel Aviv a Jerusalén —ciudad reivindicada por el Ejecutivo israelí como capital...