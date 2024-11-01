Paraguay defiende ante la CIJ que las acciones de Israel en Gaza no encajan en el delito de genocidio

En los últimos años, bajo la Presidencia de Santiago Peña, Paraguay se ha consolidado como uno de los aliados latinoamericanos más cercanos al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta sintonía se ha reflejado en su alineamiento habitual con Estados Unidos e Israel en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a cuestiones sobre Israel y Palestina, así como en decisiones concretas como el traslado de su Embajada en diciembre de 2024 desde Tel Aviv a Jerusalén —ciudad reivindicada por el Ejecutivo israelí como capital...
| etiquetas: paraguay , gaza , israel , genocidio
2. Estaría bien saber cuál es la definición de genocidio.
Se queda en un ambiguo:
“Las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otros regímenes jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”
“el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y fin de la Convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del Derecho Internacional”.… » ver todo el comentario
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Si eso es así, quiere decir que Paraguay niega que haya matanza, lesiones graves, sometimiento intencional, medidas destinadas a impedir los nacimientos, o traslado de niños.