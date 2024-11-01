edición general
Paraguay defiende ante la CIJ que las acciones de Israel en Gaza no encajan en el delito de genocidio

En los últimos años, bajo la Presidencia de Santiago Peña, Paraguay se ha consolidado como uno de los aliados latinoamericanos más cercanos al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta sintonía se ha reflejado en su alineamiento habitual con Estados Unidos e Israel en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a cuestiones sobre Israel y Palestina, así como en decisiones concretas como el traslado de su Embajada en diciembre de 2024 desde Tel Aviv a Jerusalén —ciudad reivindicada por el Ejecutivo israelí como capital...

pepel #1 pepel
Servilismo de uno de los países más oprimidos por los poderosos, buscando el proteccionismo del $dolar.
ombresaco #2 ombresaco
1. quizás tenga razón
2. Estaría bien saber cuál es la definición de genocidio.

Se queda en un ambiguo:
“Las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otros regímenes jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”
“el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y fin de la Convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del Derecho Internacional”.…   » ver todo el comentario
themarquesito #3 themarquesito
#2 El genocidio es algo bien definido en la Convención de la ONU de 1948 sobre el asunto. Artículo II:

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
ombresaco #5 ombresaco
#3 Lo decía por el artículo, y por los que dicen que ampliar el cocepto de genocidio "correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación indebida de la Convención”

Si eso es así, quiere decir que Paraguay niega que haya matanza, lesiones graves, sometimiento intencional, medidas destinadas a impedir los nacimientos, o traslado de niños.
#4 astur365_628eed2f50e0f
Habría que recordarles la guerra de la triple alianza porque parece que han olvidado lo que era un genocidio
