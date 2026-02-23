La paradoja sobre los jueces: 40% se jubila de forma anticipada, pero el Supremo pide prorrogar la edad de servicio activo

Un informe de la Asociación Francisco de Vitoria achaca la alta tasa de retiradas voluntarias a la sobrecarga de trabajo y la “deslegitimación” del Poder Judicial “por parte de otros poderes del Estado” . En el año 2025 se jubilaron en España 117 jueces, de los que casi el 40% lo hizo de forma voluntaria, según un estudio elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) con datos contrastados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La jubilación forzosa de jueces y magistrados se establece actualmente a los 70 años —con posibili