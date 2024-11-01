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La paradoja del lince: allá donde se reintroduce aumenta el número de conejos

La reintroducción del lince tiene un efecto sorprendentemente beneficioso sobre las poblaciones de consejos y perdices. Una curiosa paradoja a la que un estudio científico publicado en la revista Biological Conservation parece haber dado respuesta. ¿El motivo? Compite directamente con otros depredadores más generalistas, como el zorro y el meloncillo, que en su ausencia tiende a aprovechar sus fuentes principales de alimento. El estudio documentó una reducción del 80% en la abundancia de estos mesopredadores lo que alivia a las presas.

| etiquetas: lince , conejo , paradoja
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8 comentarios
7 2 1 K 79 MAmbiente
Connect #1 Connect
Los más linces son los que atraen a los conejos :troll:
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#8 concentrado
Si el ecosistema está balanceado, es difícil que un depredador extinga a sus presas. De hecho (tal como explica el artículo) pueden atacar a otros competidores/depredadores y eliminan a los más débiles de la especie, dejando que los sanos y complicados de cazar proliferen.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Pues te fastidias. Hay cosas peores, como engañar. Esto no es un copia-pega. Lo siento, pero eso así.
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ifor #7 ifor
#6 Buena respuesta, sí señor.
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chewy #3 chewy
osea que sube el lince, pero baja el zorro y el meloncillo, y como consecuencia sube el conejo...

menos zorros y meloncillos es bueno?? ojo que lo baja un 80%. más conejos es bueno??
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ifor #2 ifor
#0 El título completo es: La paradoja del lince ibérico: allá donde se reintroduce aumenta el número de conejos y ahora sabemos por qué

La última coletilla, ¿no mola o es que es un título muy largo?
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#4 Leclercia_adecarboxylata *
#2 El "y ahora sabemos por qué" es una especie de clickbait, pero light. Si se puede poner en la entradilla evita un título largo pero si crees que es mejor con esa coletilla lo añado.

Desde luego, lo que no es es microblogging dado que no tergiversa la noticia ni añade caloficativos personales al mismo. Votar microblogging es dañar una noticia interesante por un opinión de estilo y esto no es un copia-pega, porque para eso le pregunto a la IA.
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ifor #5 ifor
#4 Exacto, que no te conviene, por eso lo quitas.

Lo haces constantemente, ¿todos los títulos son largos? ¿Todos tienen clickbait?
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menéame