La paradoja del lince: allá donde se reintroduce aumenta el número de conejos

La reintroducción del lince tiene un efecto sorprendentemente beneficioso sobre las poblaciones de consejos y perdices. Una curiosa paradoja a la que un estudio científico publicado en la revista Biological Conservation parece haber dado respuesta. ¿El motivo? Compite directamente con otros depredadores más generalistas, como el zorro y el meloncillo, que en su ausencia tiende a aprovechar sus fuentes principales de alimento. El estudio documentó una reducción del 80% en la abundancia de estos mesopredadores lo que alivia a las presas.