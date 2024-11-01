La paradoja del lince: allá donde se reintroduce aumenta el número de conejos

La reintroducción del lince tiene un efecto sorprendentemente beneficioso sobre las poblaciones de consejos y perdices. Una curiosa paradoja a la que un estudio científico publicado en la revista Biological Conservation parece haber dado respuesta. ¿El motivo? Compite directamente con otros depredadores más generalistas, como el zorro y el meloncillo, que en su ausencia tiende a aprovechar sus fuentes principales de alimento. El estudio documentó una reducción del 80% en la abundancia de estos mesopredadores lo que alivia a las presas.
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menos zorros y meloncillos es bueno?? ojo que lo baja un 80%. más conejos es bueno??
La última coletilla, ¿no mola o es que es un título muy largo?
Desde luego, lo que no es es microblogging dado que no tergiversa la noticia ni añade caloficativos personales al mismo. Votar microblogging es dañar una noticia interesante por un opinión de estilo y esto no es un copia-pega, porque para eso le pregunto a la IA.
Lo haces constantemente, ¿todos los títulos son largos? ¿Todos tienen clickbait?