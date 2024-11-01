La paradoja de la globalización de China [en]

China es la única superpotencia manufacturera del mundo. El país produce más de un tercio de la producción manufacturera mundial. Su producción supera a la de los ocho siguientes mayores productores juntos. No todo el mundo sabe hasta qué punto China es dominante en el ámbito de la producción. Pero casi todo el mundo sabe lo dominante que es en el ámbito de las exportaciones.
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , república popular china , política económica
Sí.
¿Sabías que la industria manufacturera china no depende especialmente de las exportaciones?
También
Pero para saber eso hay que leer, no navegar en Internet por comentarios de cuñaos y columnas de medios derechistas.
Cosas de dictaduras
Cosas de fachas.
Y a los turistas y a los dirigentes del partido, no les falta de nada en Cuba
¿alguna explicación?
Exacto; fascismo disfrazado de "socialismo", que en Cuba tiene poco o nada de social