La paradoja de la globalización de China [en]

China es la única superpotencia manufacturera del mundo. El país produce más de un tercio de la producción manufacturera mundial. Su producción supera a la de los ocho siguientes mayores productores juntos. No todo el mundo sabe hasta qué punto China es dominante en el ámbito de la producción. Pero casi todo el mundo sabe lo dominante que es en el ámbito de las exportaciones.

Supercinexin #2 Supercinexin
¿Sabías que China se ha ido cerrando económicamente desde mediados de la década de 2000, según los índices de apertura estándar?

Sí.

¿Sabías que la industria manufacturera china no depende especialmente de las exportaciones?

También 8-D

Pero para saber eso hay que leer, no navegar en Internet por comentarios de cuñaos y columnas de medios derechistas.
rogerius #4 rogerius *
#2 Se entiende que «Occidente» haga aspavientos y opte por vampirizar a sus aliados: «China sigue estando profundamente integrada en el comercio mundial, pero también es un vasto mercado interno que puede absorber gran parte de lo que fabrican sus fábricas. En ese sentido, deberíamos pensar en China más como en Estados Unidos: una economía continental gigante que comercia mucho, pero que es su mejor cliente. La China … dependiente de las exportaciones de principios de la década de 2000 ya no existe … cerrar las exportaciones chinas hundiría la economía china, pero también hundiría la economía mundial, incluida la economía estadounidense. Al fin y al cabo, las cadenas de suministro son esposas ("handcuffs") de oro.»
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pero por suerte mucha gente sabe lo dominante que es con su propia ciudadanía a la que tiene bastante esclavizada
Cosas de dictaduras
#5 abogado_del_diablo
#3 Pero por lo que sea, cuando se habla de modelo económico, siempre se habla de la dictadura de Cuba (ese minúsculo país bajo la bota inhumana del embargo de EEUU condenado docenas de veces por la ONU), no de la de China.

Cosas de fachas.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#5 El embargo en el que uno de los principales socios comerciales es EEUU
Y a los turistas y a los dirigentes del partido, no les falta de nada en Cuba
¿alguna explicación?
Exacto; fascismo disfrazado de "socialismo", que en Cuba tiene poco o nada de social
