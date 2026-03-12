edición general
14 meneos
155 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

La parada de Isabel Díaz Ayuso para comer hamburguesas en la Peña Bética de Nueva York  

La visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Nueva York ha dejado espacio para una parada de color verdiblanco. Y es que, durante su agenda oficial en la ciudad estadounidense, la dirigente madrileña realizó un alto para disfrutar de un almuerzo en uno de los locales más conocidos entre la comunidad española en Manhattan.

| etiquetas: ayuso , hamburguesas , peña bética , nueva york
12 2 11 K -21 Ayuso_news
9 comentarios
12 2 11 K -21 Ayuso_news
Chinchorro #2 Chinchorro
Ya tienes que ser irrelevante en el país que visitas para que termines en una peña de fútbol... :troll:
8 K 136
Dakaira #1 Dakaira
Que esa muyer va comprar un ático en Miami con lo desfalcao aquí, ni cotiza...
5 K 88
TipejoGuti #4 TipejoGuti *
Cómo bético tengo que decir que siempre me ha parecido un lujazo que prácticamente donde quiera que voy tengo una peña para ver los partidos y estar con mi gente... también tengo que decir que entro, veo a la Ayuso infectando el aire y me voy para una peña palangana sin pensarlo.
3 K 65
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

me voy para una peña palangana sin pensarlo.

Que diga eso uno del Betis es como si un chihita dice que se va de procesión en semana santa.
0 K 16
#6 kenshinbh
Cuantas vacaciones pagadas a costa del dinero público lleva esta tipa a Nueva York?
2 K 46
josde #9 josde
#6 Se estará llevando lo que le da la Quiron a ella y su churri lejos de España.
0 K 20
#3 vGeeSiz
solo vengo a decir, vivaerbeti

ya
1 K 21
innerfocus #5 innerfocus
#3 ...manque pierda
0 K 6
#8 vGeeSiz
#5 pero que no pierda mucho
0 K 10

menéame