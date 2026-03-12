La parada de Isabel Díaz Ayuso para comer hamburguesas en la Peña Bética de Nueva York  

La visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Nueva York ha dejado espacio para una parada de color verdiblanco. Y es que, durante su agenda oficial en la ciudad estadounidense, la dirigente madrileña realizó un alto para disfrutar de un almuerzo en uno de los locales más conocidos entre la comunidad española en Manhattan.
| etiquetas: ayuso , hamburguesas , peña bética , nueva york
me voy para una peña palangana sin pensarlo.
Que diga eso uno del Betis es como si un chihita dice que se va de procesión en semana santa.
ya