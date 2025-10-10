Paracuellos (edición total)

Paracuellos es sin duda una de las dos o tres obras principales que ha dado nuestra historieta, a nivel nacional e internacional. Simplificando mucho, Paracuellos es la monumental narración de la vida del niño Carlos Giménez y sus compañeros en distintos auspicios (Hogares del Auxilio Social) durante los 8 años, desde finales de la ominosa década de los 40 hasta mediados de la no menos oscura de los 50, en que estuvo internado. Y desde esos microcosmos y microhistorias levanta una visión de la sociedad española de aquellos años del hambre...