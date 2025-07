Carlos Giménez sobre Paracuellos: “Si no lo contaba yo, posiblemente nadie lo contaría. Y si nadie lo contaba, se olvidaría”

“La principal dificultad que tuve al realizar las historietas de Paracuellos fue la falta de papel que me daba la revista en la que yo intentaba publicarlas. Solo me daban dos páginas, por eso tuve que hacer viñetas tan pequeñas para que cupieran en una página las veinte que necesitaba”, afirma el autor, cuya primera opción de publicación fue Mata Ratos, una revista en la que ya aparecían sus trabajos, pero en la que ese nuevo proyecto no acabó de encajar.