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Paquito D’Rivera, ganador de 7 Grammy y 11 Latin Grammy, ofrecerá un concierto en julio en Cuenca - Voces de Cuenca

Paquito D’Rivera, ganador de 7 Grammy y 11 Latin Grammy, ofrecerá un concierto en julio en Cuenca - Voces de Cuenca

El cubano, referencia del jazz latino, será reconocido en Estival con el Premio a la Trayectoria Musical

| etiquetas: paquito d’rivera , jazz , jazz latino , grammy , latin grammy
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1 comentarios
4 1 0 K 52 cultura
Milmariposas #1 Milmariposas
Tuve el privilegio de verlo actuar en Murcia hace más de treinta años y fue una verdadera maravilla. Muy recomendable para quien no le conozca.
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menéame