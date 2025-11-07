edición general
Los papeles de Franco: un bien público en manos privadas y al servicio de la propaganda

Desde que el pasado viernes 31 de octubre, el Gobierno anunciara el inicio del expediente de ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, surge la incógnita sobre el destino de su archivo. Aunque el tema se ha llegado a plantear con anterioridad, ha pasado bastante inadvertido, desplazado de la actualidad. Sin embargo, no es una cuestión menor, si se tiene en cuenta la importancia de la documentación que conserva, y, sobre todo, de toda aquella que no es de acceso público y apenas se conoce.

#1 Albarkas
Franco y bien en la misma frase, llama la atención :troll:
ExLibris #2 ExLibris
Este archivo debería pasar al Estado. Al Archivo General de a Administración (AGA), o al Archivo Histórico de los Movimientos Sociales...
