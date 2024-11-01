Papeleo electoral. Opinión

Sí, hay documentos con los que uno puede identificarse. El gobierno federal emite pasaportes, y sirven tanto para viajar como para demostrar quién eres, pero son (relativamente) caros de obtener ($165), el trámite es bastante engorroso (tardan sobre un mes en enviarlo) y no es obligatorio obtenerlo. La tarjeta con tu número de seguridad social sólo sirve como recordatorio, no como identificación. Si eres militar, agente federal o funcionario tendrás un carnet o papeles, pero no hay ninguna acreditación emitida a nivel nacional.
