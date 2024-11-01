edición general
El papel secreto de Rusia tras los aviones furtivos estadounidenses: cómo las matemáticas de Pyotr Ufimtsev impulsaron los aviones furtivos [eng]

Cómo Lockheed utilizó la investigación soviética para desarrollar el primer avión furtivo del mundo es una historia digna de un thriller de Hollywood. En la década de 1960, Estados Unidos estaba preocupado por el impresionante progreso que había logrado la Unión Soviética en su programa de misiles tierra-aire (SAM). Ufimtsev trabajaba en cómo las ondas electromagnéticas se dispersan en las superficies. Desarrolló ecuaciones matemáticas para describir sus patrones de reflexión. Se le permitió publicarlo por lo complicado. En 1971 un ingeniero...

Pyotr Ufimtsev es un ingeniero ruso nacido en un remoto pueblo siberiano en la República de Altai, un territorio ruso que limita con Kazajistán y Mongolia. Logró primero un doctorado en ingeniería eléctrica en un centro académico militar y luego otro en física teórica y matemática. Sus estudios en el reflejo de las ondas electromagnéticas se consideraron todo un referente en la materia. Pero, como no encontraron una aplicación militar, las autoridades soviéticas autorizaron que divulgaran los…   » ver todo el comentario
La bio del investigador ruso
en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Ufimtsev

su artículo científico que cambió la aviación militar ( en los archivos secretos de EE.UU. )
‘Method of Edge Waves in the Physical Theory of Diffraction’

apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0733203.pdf
#1 Pitchford
Esta noticia ¿no estaría mejor en tecnología o cultura?
#1 Gracias por el aviso. Corregido.
