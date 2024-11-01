edición general
2 meneos
5 clics

El papel de Isaac Newton en la fundación del sionismo cristiano [en]  

En este vídeo, el profesor Jiang explica la influencia que tuvo la participación de Isaac Newton en el desarrollo del sionismo cristiano en la geopolítica mundial actual.

| etiquetas: isaac newton , sionismo cristiano , geopolítica mundial
1 1 0 K 16 ocio
1 comentarios
1 1 0 K 16 ocio
porcorosso #1 porcorosso
¡Chúpate esa @Verdaderofalso ! :tinfoil: :tinfoil: xD
0 K 11

menéame