El papel de las grandes cerealeras en la China comunista  

En los dos episodios anteriores hemos recorrido el Gran Salto Adelante y su consecuencia más brutal, la gran hambruna: el colapso productivo, las cifras de mortalidad y el contexto político que hizo posible una catástrofe de esa magnitud. Hoy vamos a dar un paso más, cambiar el foco y centrarnos en unos actores protagonistas poco conocidos que jugaron un papel fundamental : las multinacionales del grano y de los mercados internacionales de alimentos. ...