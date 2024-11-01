edición general
El papel de las grandes cerealeras en la China comunista  

En los dos episodios anteriores hemos recorrido el Gran Salto Adelante y su consecuencia más brutal, la gran hambruna: el colapso productivo, las cifras de mortalidad y el contexto político que hizo posible una catástrofe de esa magnitud. Hoy vamos a dar un paso más, cambiar el foco y centrarnos en unos actores protagonistas poco conocidos que jugaron un papel fundamental : las multinacionales del grano y de los mercados internacionales de alimentos. ...

Porque mientras en el interior de China millones de personas pasaban hambre, el país exportaba cereal, negociaba en la sombra y empezaba a integrarse, de forma forzada y contradictoria, en un sistema alimentario global dominado por unas pocas grandes casas comerciales.

Entender ese engranaje es clave para comprender no solo la hambruna, sino también la relación entre poder, comercio y diplomacia en la China del siglo XX.
