El Papa León XIV trató de cambiar sus datos en su banco de EEUU y la empleada le colgó pensando que era una broma (ING)

Una empleada bancaria en EEUU colgó una llamada al Papa León XIV al pensar que era una broma. El pontífice, nacido en EEUU, intentaba actualizar sus datos bancarios desde el Vaticano usando su nombre real, Robert Prevost. Aunque dio su número de la Seguridad Social y respondió preguntas de seguridad, la empleada insistió en que debía acudir en persona al banco de Chicago. Cuando su hermano también en la llamada aclaró que hablaba con el Papa, la mujer respondió incrédula y colgó.