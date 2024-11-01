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El Papa León XIV trató de cambiar sus datos en su banco de EEUU y la empleada le colgó pensando que era una broma (ING)

El Papa León XIV trató de cambiar sus datos en su banco de EEUU y la empleada le colgó pensando que era una broma (ING)

Una empleada bancaria en EEUU colgó una llamada al Papa León XIV al pensar que era una broma. El pontífice, nacido en EEUU, intentaba actualizar sus datos bancarios desde el Vaticano usando su nombre real, Robert Prevost. Aunque dio su número de la Seguridad Social y respondió preguntas de seguridad, la empleada insistió en que debía acudir en persona al banco de Chicago. Cuando su hermano también en la llamada aclaró que hablaba con el Papa, la mujer respondió incrédula y colgó.

| etiquetas: robert prevost , cambiar , datos , banco , empleada , broma , telefónica
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4 comentarios
12 2 0 K 174 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Hay que entender a la empleada, que el papa llame personalmente al banco suena a broma
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#1 la carencia de fe de la empleada ha resultado molesta para el pontífice
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karakol #4 karakol
#1 En la, para mi, infravalorada pelicula Los dos Papas hay una escena parecida cuando el Papa Francisco llama personalmente para reservar un vuelo.
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KoLoRo #2 KoLoRo
No entiendio por que no le pidio al omnipresente que le cambiara los datos del banco... eso de llamar es muy terrenal siendo el papa.
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menéame