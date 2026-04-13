El papa León, horas después de las críticas de Trump, dice que “no tiene miedo” [ENG]

El papa León XIV dijo el lunes que no tenía miedo de la administración Trump, horas después de que el presidente Trump arremetiera contra el pontífice en redes sociales. León, hablando con periodistas en un vuelo hacia Argelia antes de una gira de 10 días por varios países africanos, afirmó: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar alto y claro del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer”.
| etiquetas: papa , leon , miedo , trump
O estamos hablando de que puede bombardear el Vaticano?
Para qué? Si no tiene petróleo!!!!
Hay precedentes.
es.wikipedia.org/wiki/Anglicanismo
enlavapies.com/noticias/iglesia-patolica/