El papa León, horas después de las críticas de Trump, dice que “no tiene miedo” [ENG]

El papa León XIV dijo el lunes que no tenía miedo de la administración Trump, horas después de que el presidente Trump arremetiera contra el pontífice en redes sociales. León, hablando con periodistas en un vuelo hacia Argelia antes de una gira de 10 días por varios países africanos, afirmó: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar alto y claro del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer”.

#3 cKr1
Otro Papa progre. Qué sinvivir para los cristianos muy cristianos. Menos mal que tienen a los evangelistas de moda.
#14 metalico_zgz
#3 Evangélicos. Los evangelistas están muertos desde hace unos dos mil años.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El Papa juega con ventaja. Tiene a Dios de su lado xD
#2 NoMeVeas
#1 Y no se lo cargan, le ascienden.
josde #6 josde
#1 Y a toda la corte celestial con espadas flamígeras. xD
#9 Grahml *
#1 FIGHT!!!  media
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 Bergoglio? Ese molaba más que León
Edheo #16 Edheo
#1 Ah pero... el Papa debería tenerle miedo?
O estamos hablando de que puede bombardear el Vaticano?
Para qué? Si no tiene petróleo!!!!
#4 Chuache_cientifico
El papa debería volver a las viejas tradiciones y excomulgar al zanahorio, aunque solo sea por ver si le da un parraque.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 esta tan zumbado que es capaz de crear una iglesia aparte y autodenominarse líder supremo espiritual xD
devilinside #7 devilinside
#5 La IGLESIA DE LA VERDAD DORADA
JoseRvValjean #8 JoseRvValjean
#4 Además le suda la polla, es evangelista de vete a saber la secta a la que pertenece, probablemente a la de los pedófilos y los hijos de la gran puta
jm22381 #15 jm22381
Y eso que este este Papa es más de derechas que el anterior. Si llega a ser el Papa Paco le dedica algún insulto argentino que lo hunde...
Ramen #11 Ramen
Como se ha movido a la derecha la ventana de Overton para que un papa sea considerado de extrema izquierda
A.more #13 A.more
Que tenga que salir el papá a decir que no tiene miedo de trump es para mirarselo. Como será el loco
