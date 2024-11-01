Panrico vuelve a cambiar de manos: comprada por grupo Bimbo, luego vendida en parte a Adam Foods… y ahora a Vicky Foods (dueño de Dulcesol)

Vicky Foods es un grupo valenciano dedicado a productos para restauración, hostelería y panadería, que quiere crecer en la categoría de pan, que aporta su mayor volumen de ventas. Panrico, una empresa española surgida en 1962 y especializada en pan de molde y bollería (a través de marcas como Donuts y Bollycao, entre otras), ha ido cambiando de manos en la última década. Y ahora lo volverá a hacer: tras ser comprada por grupo Bimbo, vendido su negocio de pan de molde a Adam Foods y ahora este último se traspasa a Vicky Foods...

etiquetas: empresas , alimentación
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... (dueño de la marca de bollería y pastelería Dulcesol). Este último es un grupo valenciano que está dedicado a productos para restauración, hostelería y panadería. Ahora quiere crecer en la categoría de pan, que aporta su mayor volumen de ventas, y supera a su negocio de bollería. Lo hará apostando, sobre todo, por el pan de molde con la compra de Panrico tanto en España como en Portugal, así como la fábrica que posee en el país vecino (situada en Gulpilhares y que tiene tres líneas de producción especializadas en pan de molde). Panrico facturó 23,8 millones de euros en estos dos países que conforman la Península Ibérica en 2025...
#2 villarraso1978
¿Eran los Donuts de dulcesol los que se parecían muchísimo en sabor a los Donuts de antaño?
#3 abesito
Yo he probado, de forma puntual, algún que otro producto de bolleria de Dulcesol y los he tenido que tirar al 2º bocado. De lo peor en lo que se refiere a bolleria industrial.

Aquellos Donuts de antaño no volverán...
