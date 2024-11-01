edición general
Pánico a las puertas de un colegio de Vecindario: detienen a un hombre armado con un cuchillo que agredió a una madre y a su hijo

Un hombre fue detenido este jueves, 26 de febrero, tras presuntamente abordar y agredir a una mujer y a su hijo a las puertas de un colegio en Vecindario, en Gran Canaria.

