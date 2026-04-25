Pánico en la Feria de Sevilla: cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción ‘Tirachinas’

Un accidente en una de las atracciones de la Feria de Sevilla ha dejado cuatro personas heridas este viernes por la tarde, después de que se rompiera una de las cuerdas del tirachinas conocido como ‘Steel Max’, ubicado en la Calle del Infierno. El suceso se produjo alrededor de las 20:20 horas del viernes 24 de abril, en pleno funcionamiento de la atracción. Según fuentes de Emergencias 112 y Protección Civil, la rotura de una de las cuerdas provocó que la cápsula, en la que estaban dos menores, impactara contra el suelo, dejándolos momentánea